周末新盤錄80宗　按周升74%　宏安鰂魚涌FINNIE首輪沽47伙

周末有新盤推售，帶動一手交投。過去兩日（24至25日）新盤市場錄得80宗，較上周的21宗上升74%。當中鰂魚涌FINNIE於周六首輪開售60伙，即日沽出47伙，套現2.8億元。



宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街9號FINNIE於周六首輪開售60伙，即日沽47伙，佔可售單位近8成，套現2.8億元。

當中有大手買家連購4伙，總成交價超過2,700萬元。項目隨即於即晚上載3號新價單，儘推全盤餘下的22伙單位。當中一房佔7伙，兩房佔15伙。折實價由507.1萬至914.3萬元 ，折實呎價由20,698至25,118元。

大角咀Larchwood連沽2伙開放式

另外，宏安旗下其他新盤餘貨亦錄成交。大角咀Larchwood於周六連沽2伙，套現887.6萬元。單位為23樓及26樓E室，實用面積202平方呎，開放式間隔。成交價分別為438.8萬及448.8萬元，呎價21,723元及22,218元。

大角咀LARCHWOOD。

鴨脷洲凱玥招標沽四房大宅

正在推進境外債務重組事宜的龍光（3380）與合景泰富（1813）旗下鴨脷洲豪宅新盤凱玥最新成功招標沽出1伙單位，套現6,607.9萬元。涉及的單位為1座17樓B室，面積2247平方呎，屬四房四套間隔，於周六以6,607.9萬連1個車位成交，折合呎價約29,408元。買家採用180天現金付款計劃入市。