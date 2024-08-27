首置客攜母睇樓　睇中獲資助一半樓價做首期　399.8萬買荃灣私樓

二手市場疲弱，有首置買家趁機入市，攜有投資物業經驗的母親睇樓後，獲財力支持上車，更表示可即時資助樓價一半作為首期，終成功以399.8萬元買荃灣縉庭山一房。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣縉庭山1座中層F室，實用面積282平方呎，屬一房間隔。據知，單位最初用作投資收租用，租客於6月搬走後即時「轉租為售」，有意止賺離場。 單位最初以500萬元叫價放盤，及後調整至430萬元，新近終以399.8萬元沽出，呎價14,177元。

↓↓荃灣縉庭山1座中層F室↓↓

外望城市景。（代理提供）

至於，新買家為首置客亦未有任何置業經驗。攜母親睇樓後，因見鍾情單位裝修企理及屋苑間隔、景觀，惟「心大心細」未能落決定。不過，由於買家母親有買樓及投資物業經驗，亦見樓價已調整一段時間，加上明言如兒子有意入市，可即時資助樓價一半作為首期，終即場還價並即日成交。

至於，原業主於2009年以199.5萬元入市，持貨至今15年，是次轉手帳面獲利200.3萬元，單位期內升值約一倍。