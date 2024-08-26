劍橋教育集團董事長惹官非 3200萬蝕讓放售九龍站豪宅 料蝕一成
撰文：李明珠
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近年經濟環境轉差，部分急於套現周轉的業主劈價放售單位。九龍站豪宅擎天半島一伙四房單位最新叫價3,200萬元放售，呎價25,827元。據悉，業主為香港劍橋教育集團董事長肖凱，其於2017年以3,650萬元買入單位，現低買入價450萬元放售，蝕幅約12.3%。
市場消息指，該單位為1座中層B室，實用面積1,239平方呎，四房間隔，外望開揚海景。業主原先於今年1月叫價4,500萬元放盤，其後曾3度下調叫價，主動減至3,400萬元，最新再度減至3,200萬元放盤，累劈1,300萬元近3成，折合呎價25,827元。
↓↓擎天半島1座中層B室↓↓
去年遭内地集團控告、蝕讓一成放售物業套現
代理透露，業主於去年遭内地集團控告，所以現時急沽物業套現。根據中銀網上物業估價顯示，單位估值為3,587萬元，最新叫價較估價低約11%。
原業主為香港劍橋教育集團董事長肖凱，同時亦擔任上海浦東新區港區政協委員，其於2017年以3,650萬元買入單位，持貨7年，最新叫價較買入價低出450萬元，若成功售出估計需蝕讓12.3%。
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