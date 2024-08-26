馬鞍山星漣海四房1480萬沽　業主一手買入勁蝕780萬、貶值3成半

半新盤再錄大額蝕讓個案。馬鞍山區本月暫錄近50宗二手成交，最新星漣海一伙四房單位以1,480萬元蝕讓沽出，呎價12,344元。原業主於7年前一手買入帳面勁蝕779萬元，期内大幅貶值34.5%。



中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，該單位為1座高層A室，實用面積1,199平方呎，四房套連工人房間隔，望海景。單位原先以1,800萬元放盤，半個月後獲上車客議價以1,480萬元承接自用，累減320萬元或18%，折合呎價12,344元，

持貨7年勁貶逾3成、創屋苑次高蝕讓

資料顯示， 屋苑近年大部分二手成交皆為蝕讓離場，蝕幅介乎4%至40%，是次成交創屋苑次高蝕讓紀錄。

原業主於2017年以2,259萬元一手購入上述最新易手單位，持貨約7年，現轉手帳面蝕讓779萬元離場，期內大幅貶值約34.5%。

馬鞍山星漣海。（資料圖片）