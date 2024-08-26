馬鞍山星漣海四房1480萬沽 業主一手買入勁蝕780萬、貶值3成半
撰文：李明珠
出版：更新：
半新盤再錄大額蝕讓個案。馬鞍山區本月暫錄近50宗二手成交，最新星漣海一伙四房單位以1,480萬元蝕讓沽出，呎價12,344元。原業主於7年前一手買入帳面勁蝕779萬元，期内大幅貶值34.5%。
中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，該單位為1座高層A室，實用面積1,199平方呎，四房套連工人房間隔，望海景。單位原先以1,800萬元放盤，半個月後獲上車客議價以1,480萬元承接自用，累減320萬元或18%，折合呎價12,344元，
持貨7年勁貶逾3成、創屋苑次高蝕讓
資料顯示， 屋苑近年大部分二手成交皆為蝕讓離場，蝕幅介乎4%至40%，是次成交創屋苑次高蝕讓紀錄。
原業主於2017年以2,259萬元一手購入上述最新易手單位，持貨約7年，現轉手帳面蝕讓779萬元離場，期內大幅貶值約34.5%。
鄧成波家族放售「龍床盤」菁雋基座 估值2億、較兩年前挫1.88億劍橋教育集團董事長惹官非 3200萬蝕讓放售九龍站豪宅 料蝕一成專科醫生入市執平貨 4980萬購禮頓山三房 上手兩年實蝕1753萬五洲琴行創辦人2000萬沽貝沙灣三房 廿年賺861萬 琴行遍佈港澳放盤10個月劈價兩球 換樓客738萬沽藍灣半島三房 上手帳蝕兩成内地客2350萬新低價沽維港．星岸 連稅實蝕千六萬 8年輸半層樓