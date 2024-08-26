專科醫生入市執平貨　4980萬購禮頓山三房　上手兩年實蝕1753萬

二手市場疲弱，跑馬地禮頓山有三房連車位以4,980萬元蝕沽，原業主持貨2年即輸1,370萬元，連同其他使費，實蝕金額更高達1,753萬元。至於新買家屬一名專科醫生。



禮頓山三房4980萬蝕沽

據資料顯示，涉及單位為跑馬地禮頓山8座中層A室，實用面積1,240平方呎，屬三房間隔。單位於8月以4,980萬元連車位沽出，呎價約4.01萬元。資料顯示，新買家屬專科醫生。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為4,879萬元，而恒生估價則為4,663萬元。即最新成交價較估價高2%至6.8%。

禮頓山。（網上圖片）

兩年前買入價6350萬

參考同類成交單位為8座低層A室，實用面積相同，較今次成交單位低15層，於2023年7月以5,380萬元沽出，反映同類中高造價較約一年前低層賣平400萬元。

連稅、佣金實蝕金額1753萬

據悉，原業主於2022年8月以6,350萬元購入單位，持貨至今2年，是次轉手帳面蝕讓1,370萬元，單位期內貶值近21.6%。若計及買入時的稅款約270萬元，以及買入、賣出時的兩次佣金支出共113.3萬元，預計實際蝕讓金額約1,753萬元。