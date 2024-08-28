內地茶飲店攻港　茶百道月租20萬落戶旺角西洋菜南街

今年4月下旬掛牌的茶百道（2555），正式攻港落戶旺角。市場消息指出，茶百道新近以每月約20萬元租用旺角西洋菜南街一個地舖。



上述舖位為旺角西洋菜南街30號地舖，面積約600平方呎，每月租金約20萬元，成交呎租約333元。該舖位位於西洋菜南街正中間，鄰近山東街及IZZUE巨舖。

翻查資料，上述旺角西洋菜南街舖位早年曾由時間廊母企寶光實業（0084）持有，時間廊品牌已自用多年。不過在2022年寶光實業以1.2億元沽出舖位予大生銀行馬清鏗。

旺角西洋菜南街30號地下。（代理相片）

茶百道盈警 消費者習慣受外部環境變化

茶百道8月中發出盈警，道預計上半年淨利潤介乎2.2億至2.5億人民幣，按年最多跌不超過63%；經調整淨利潤介乎3.8億至4.1億人民幣，按年跌不超過36.5%。茶百道指，主要是由於消費者習慣受外部環境變化影響而改變所造成的影響、公司加大對加盟商政策支持，以及加大對整體市場的投入費用等。