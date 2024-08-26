鄧成波家族放售「龍床盤」菁雋基座　估值2億、較兩年前挫1.88億

有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，其基座T-Plus商業基座及停車場由舖王鄧成波家族持有，現推出市場放售，市場估值約2億元。若以現時估值約2億元計算，較2022年時意向價3.88億元大跌1.88億元或48.5%。如扣除停車場及地舖價值，今次放售的商場呎價逾2,000元。



市場估值2億 較兩年前大跌1.88億

世邦魏理仕表示，是次出售物業包括商場、地舖及停車場三個主要部份，總建築面積合共約39,228平方呎。商場部份包括地下入口、一樓和二樓全層，合共約35,691平方呎，樓底由4.9至5.6米不等，並配備升降機及扶手電梯。另外，業主早前亦獲得屋宇署批准改裝成安老院的建築圖則，因此用途頗具彈性。

↓↓屯門納米盤菁雋↓↓

菁雋於2019年9月入伙，項目基座商場（黃框）現推出放售。

基座外牆大部份面積皆屬業權範圍 可安裝廣告牌

地舖部份方面，共提供三個舖位，建築面積約由625至1,807平方呎不等，均配有煤氣、三相電及內廁，適合飲食租戶。停車場方面，合共提供47個私家車位及5個電單車位，全部配備電源。

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部副董事甄梓謙表示，基座外牆大部份面積皆屬於業權範圍，可安裝廣告牌增加宣傳效果，適合安老院、宗教團體、教育行業等自用。

已故舖王鄧成波。（香港01相片）

2021年叫價4.6億、2022年降至3.88億

據了解，菁雋基座連停車場早於2021年以4.6億元放售，及後在2022年11月再推出，惟意向價較之前低約7,200萬元或約16%。惟最新估值降至2億元。

位於青棉徑2號的菁雋，有「龍床盤」之稱，由鄧成波家族旗下陞域集團及佳源國際控股持有，於2019年9月入伙，商場樓上提供356個住宅單位。