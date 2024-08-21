何文田名鑽示位曝光　即日開放參觀　最快月內上載銷售安排︱多圖

益兆集團控股（益兆）旗下何文田太子道西住宅名鑽「One Princeton」今日（21日）首度開放現樓示範單位，並即日開放予公眾預約參觀。項目暫時已錄得約50組客人預約睇樓，預計最快於月內上載銷售安排。



最快月內上載銷售安排

益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，項目自命名後接獲眾多查詢，目前暫錄得50組客人預約睇樓，而是次開放的2伙現樓示範單位將會連傢俱出售。項目最快於月內上載銷售安排，定價方面則會參考區內新盤價格。

左︰益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠。（黃浩謙攝）

兩伙連裝修現樓示範單位曝光 雲石地板與岩板牆互相配合

項目是次開放了2伙連裝修示範單位，包括1伙兩房及1伙三房單位。首先為12樓C室，實用面積819平方呎，三房連儲物室間隔。單位門口連接玄關，左側設有鏡面增加通透感，右側預留了空間擺放鞋櫃。客飯廳呈長方形，開則方正實用。客廳與飯廳分區明確，客廳位置設有綠色弧形梳化，備以圓形茶几。地板亦採用雲石，與飯廳的岩板牆面互相配合。飯廳位置則放置了六人餐桌及特色吊燈。

廚房為梗廚設計，設有曲尺型的座地櫥櫃及玻璃門吊櫃，提供充足儲物空間。工作枱面呈U型，採用韓國人造石物料，下方更設有酒櫃。廚房內連接獨立冷氣及洗手間的儲物室，可作多用途使用。

單位第一間睡房為兒童睡房、設有靠窗單人床，配備透明玻璃衣櫃及儲物空間。第二間睡房改造為書房，配有L型工作書桌及垂吊式書架。

主人房空間充足，擺放雙人床後可三邊落床，床頭兩側設有床頭櫃。前方設有組合櫃，並預留了嵌入式電視位置。

↓↓12樓C室現樓示範單位↓↓

12樓C室現樓示範單位。（黃浩謙攝）

+ 28

金色及米色作主調 以不規則鐵屏風區分客廳及開放式廚房空間

另一伙為12樓E室，實用面積448平方呎，兩房間隔。單位樓高3.3米，以金色及米色作主調。玄關位置設有鞋櫃，上方設置物架方便住戶擺放物品。客廳天花為中空設計，藏有暗燈，配以植物印花牆身。設計師並以不規則鐵屏風以區分客廳及開放式廚房空間，保持客廳通透感。

睡房改造為兒童房，利用高樓底特性設置了多用途高架床，床下方配有書桌，加上落地玻璃鏡面及組合衣櫃。

主人房同樣設有中空天花及環繞式燈光。房內放置雙人油壓窗後仍可三邊落床，床邊設有儲物櫃及梳妝台，左側亦設置組合衣櫃。

↓↓12樓E室現樓示範單位↓↓

12樓E室現樓示範單位。（黃浩謙攝）

+ 20

項目提供80伙 主打兩房至三房

項目提供80伙，單位實用面積由423至1,610平方呎，標準戶型涵蓋兩房至三房間隔，分別各佔39伙。另設有1伙三房，以及1伙四房連平台及天台特色戶。

戶型分佈方面，當中兩房單位實用面積423至533平方呎，涉及39伙；三房單位實用面積671至821平方呎，涉及39伙；三房連平台及天台單位實用面積1,083平方呎，涉及1伙；四房連平台及天台單位實用面積1,610平方呎 ，涉及1伙。

何文田太子道西住宅名鑽。（樓書截圖）

益兆集團控股2023年3.5億完成補地價

據知，上述重建項目由益兆集團控股於2020年獨資收購，並於2023年9月以3.5億元完成補地價，每呎補地價為6,072元。地盤面積約11,528平方呎，原屬三層高舊樓，及後獲批以5倍地積比率重建，總樓面約57,642平方呎。