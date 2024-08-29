貪心業主主動撻訂卻反價不成　368萬重沽荃灣中心　反而賺少10萬

撤辣後曾一度出現小陽春，惟市況迅速逆轉，部分業主睇錯形勢反價失敗。早前市場一度憧憬成為「炒家天堂」的荃灣中心，屋苑一伙兩房戶早前以361萬元沽出，不過其後後業主決定撻訂，最新以368萬元重售，賣貴7萬元，呎價8,658元。惟扣除賠訂費用後，業主需倒蝕離場。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪指，該單位為荃灣中心10座低層F室，實用面積425平方呎，兩房間隔，附基本裝修。據悉，原業主於3月曾以361萬元沽出單位，但一星期後見屋苑樓價持續上升，遂決定主動撻訂並反價以438萬元重新放售。

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3月曾361萬沽 見樓價上升業主主動撻訂、反價至438萬

可惜市況隨之逆轉，單位一直未獲承接，業主唯有不斷調低叫價，直至近日才成功以368萬沽出，期間累減70萬元，折合呎價8,658元。撻訂後放盤足足半年，僅較之前賣貴7萬元。

↓↓荃灣中心10座低層F室↓↓

賠訂17萬、反價賺少10萬蚊

代理透露，業主當時撻訂需賠10萬元訂金及7.2萬元代理佣金，合共17.2萬元。扣除賠訂費用後可見業主是次反價不但沒有獲利，更賺少了10萬元。至於最新重新沽貨的佣金支出還未計及在內。

不過原業主於2012年以232.3萬元買入單位，持貨12年，帳面仍可獲利135.7萬元，單位升值58%。