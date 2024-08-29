居屋買家轉駄買私樓　335萬買上水御皇庭兩房　上手16年帳賺184萬

二手市場疲弱，有居屋買家轉投私樓市場，新近擲335萬元買上水御皇庭兩房戶。上手業主持貨16年，帳面獲利184萬元離場。



美聯物業助理營業董事王子超表示，是次成交為上水御皇庭2座低層A室，實用面積364平方呎，屬兩房間隔。原業主已遷出好幾個月，最初以350萬元叫價放盤，單位累減15萬元以335萬元沽出，呎價9,203元。

原業主最初有意入市居屋 終轉駄買私樓

至於，新買家最初打算買入居屋自用，並打算擲330萬元買入上水彩浦苑居屋，惟因御皇庭間隔、樓齡都較居屋優勝，經議價後終決定轉駄買私樓上車。

↓↓上水御皇庭2座低層A室↓↓

低估價最多15.9%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為391萬元，而恒生估價則為416萬元。即最新成交價較估價低10.5%至15.9%。

據知，原業主於2008年10月以148萬元，持貨16年，是次轉手帳面獲利184萬元，單位期內升值1.26倍。