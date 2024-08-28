「風之后」李麗珊338萬劈價沽鴨脷洲細兩房　持貨13年賺幾多？

市場氣氛保持觀望，部分名人選擇在減息前減價沽貨離場。鴨脷洲年豐大廈一伙兩房單位新近以338萬元沽出，呎價12,202元。據悉，單位由著名滑浪風帆運動員李麗珊所持有，買入13年帳面獲利140萬元，升幅逾7成。



市場消息指，該單位為年豐大廈高層C室，實用面積277平方呎，兩房間隔。單位於近年一直交吉，最初於2月叫價430萬元放盤，其後一直下調叫價。直至近日成功以338萬元沽出，累減92萬元或21%，折合呎價12,202元。

↓↓年豐大廈高層C室↓↓

景觀。（代理提供）

2011年入市帳賺140萬

資料顯示，大廈對上一宗成交為低層C室，面積間隔相同，於今年4月以333萬元沽出，呎價12,021元。是次單位成交價較4個月前同類戶略高5萬元。

據悉，李麗珊及其丈夫黃德森於2011年以198萬元買入上址，直至2016年轉由李麗珊以個人名義持有，持貨13年轉手帳面獲利140萬元，期内升值70.7%。