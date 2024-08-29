莫華倫家族4702萬沽中半山寶雲山莊豪宅　早年由自家發展惜售單位

樓市走勢未明，部分名人減持物業套現。中半山寶雲山莊一伙三房單位新近以4,702萬元沽出，呎價28,377元，屬屋苑逾3年首宗成交。據悉，單位由著名男高音歌唱家莫華倫家族成員所持有，屋苑亦於早年由其家族發展及興建。



市場消息指，上述單位為寶雲山莊高層B室，實用面積1,657平方呎，三房間隔。原業主最初連一個車位叫價6,280萬元放盤，期間減價至5,500萬元，最終再獲議價以4,702萬元沽出，折合呎價28,377元。

呎價水平較2021年回落近4成

資料顯示，屋苑近年沒有其他二手成交，是次成交屬3年來首宗。而對上一宗成交追溯至2021年3月，一伙高層B室單位，實用面積2,159平方呎，以1億元成交，呎價約46,318元。是次成交呎價較當時已大幅回落近4成。

中半山寶雲山莊。（網上圖片）

屋苑由莫氏家族發展

寶雲山莊由已故名醫莫慶堯家族發展，莫華倫為該家族成員之一。屋苑於1997年落成並發售。發展商至今保留了部分單位作長線收租投資用途，或進行内部轉讓。是次單位正正於2011年以3,377萬元内部轉讓至莫氏家族成員名下。