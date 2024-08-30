北角海璇II招標暫沽5伙　吸金逾2.2億　周日再推6伙單位招標

新地（0016）已屆現樓的北角海璇II 8月16日突上樓書，並於同月27日起推出10伙招標，截標日期至11月22日。據成交紀錄冊顯示，海璇II 由27日至29日已累沽出5伙，吸金逾2.2億元。另加推6伙單位於本周日（9月1日）招標。



累沽出5伙 吸金逾2.2億

當中涉及單位第3座7、8、11、15樓的A、B室，屬三至四房間隔，實用面積由1,155及1,492平方呎，成交價由3,765.3萬元至5,147.9萬元售出，呎價由33,302至37,288元。當中最貴一伙為3座15樓A室，實用面積1,492平方呎，成交價為5,147.9萬元，呎價為34,503元。

本周日加推6伙單位招標

另外昨日（8月28日）亦推新一張銷售安排，落實於本周日（9月1日）加推6伙招標，涉及為3座3座6樓、9樓、12樓的A、B室，截售日期為11月28日，每日招標。

設123伙 包括9伙連平台或連天台戶

項目提供123伙，分為3座及3A座住宅大樓，其中3座標準樓層一梯2伙，3A座標準樓層一梯6伙。當中標準單位佔114伙，另設有9伙屬連平台或連天台特色戶，值得留意的是，第3座全數單位實用面積逾千呎，屬三至四房間隔。