何文田朗賢峯IIA期首批84伙　均價20772元　入場兩房941.2萬起

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯，早前推售第IIB期單位後，今日（29日）公佈第IIA期首張價單，首批提供84伙。首批涵蓋兩房至三房單位，折實售價由941.2萬元至1,664.7萬元，折實呎價由18,438至22,961元，折實平均呎價為20,772元。第IIA期首張平均呎價較IIB期加價約3.8%。



首張價單涉及單位共84伙，單位涵蓋第1座及第3座，包括78伙兩房單位、6伙三房單位，實用面積482至725平方呎。單位定價由1,147.8萬元至2,030.1萬元，呎價由22,484至28,001元。以最高折扣18% 計算，折實售價由941.2萬元至1664.7萬元，折實呎價由18,438至22,961元。

入場兩房折實價941.2萬起

當中入場單位為第3座2樓E室，兩房連開放式廚房間隔，實用面積490平方呎。折實售價為941.2萬元，折實呎價約19,208元。而最低呎價單位為第3座2樓G單位，兩房連開放式廚房，實用面積601平方呎。折實售價為1,108.1萬元，折實呎價18,438元。

發展商指，朗賢峯由今年4月推售至今已經賣出超過609伙，成交金額達77.5億元。由於推出單位的樓層、座向及景觀略有不同，相比第IIB期，屬原價加推。

朗賢峯第IIB期平均呎價19,988元

至於，朗賢峯第IIB期於今年4月推出，首批設115伙，平均呎價19,988元。而華懋旗下的大型項目瑜一系列於去年連環推盤，當中瑜一．天海於去年5月推出，首批設90伙，平均呎價26,718元。瑜一第1C期及1B期則同樣於去年3月推盤，首批分別提供80伙及50伙，平均呎價25,953元及24,818元。再對上一個同區項目則為芳菲，於2021年7月推出，首批設30伙，平均呎價26,139元。