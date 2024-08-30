一樂燒鵝16萬續租中環街舖、加租15% 老闆娘早前霸氣言論惹熱議
撰文：蔡偉南
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雖然零售市況未有明顯回升，不過核心區知名食肆生意不俗，續約舖位時租金也有加租。代理消息，燒鵝名店「一樂燒鵝」新近以每月約16萬元續租中環士丹利街舖位，較舊租金上漲約15%。
上述舖位為中環士丹利街34至38號金禾大廈地下1號舖，面積約1,050平方呎，新近獲現租戶一樂燒鵝以每月約16萬元續租，呎租約152元。
據了解，一樂燒鵝上述店舖的舊租約由2020年10月至2024年12月，每月租金約13.8萬元。
老闆娘霸氣言論惹熱議
值得留意，近年整體經濟不景氣，不少商戶也壯士斷臂結業收場。不過上述燒鵝名店「一樂燒鵝」生意未有受到大影響，早前五一黃金周時，其老闆娘朱太更霸氣地說「你話市道唔好，咁我哋舖又排晒隊？我哋一樣租貴人工貴。」「執笠無得賴人哋北上」，「有啲人做到，有啲人做唔到，應該要檢討下自己」。相關言論引起社會熱烈討論。
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