美國服裝品牌A&F豪擲150萬租希慎廣場　沙田新城市舖待開幕

零售市道復甦步伐雖然未如理想，惟市場上已開始出現高價搶租舖位個案。美國服裝零售商Abercrombie & Fitch（A&F）以每月150萬元搶租銅鑼灣希慎廣場GU地舖舊址。另外A&F在本周初也已經公佈，於即將進駐沙田新城市廣場，預計於今年第四季開幕。



上址為銅鑼灣希慎廣場一個面積近7,000平方呎舖位，目前舖位由迅銷旗下服飾品牌GU承租，租金水平達月租70萬元。而A&F以月租150萬元搶租該舖位，即較目前租金高出80萬元，或1.1倍。

而該舖位最高峰期則要追溯到2020年前，由服裝品牌Gap月租210萬元租用，即新租金仍較高峰回落30%。

翻查資枓，目前Abercrombie & Fitch（A&F）在港仍有分店，分別位於尖沙咀海港城、九龍塘又一城店。

希慎廣場（HK01 攝）

GU。

月租100萬進駐沙田新城市廣場萬呎舖

另外，A&F新近也承租一個沙田新城市廣場舖位作據點，該舖位為一期L4樓層456至457舖位，面積近10,000平方呎，目前舖位由服裝品牌H&M租用。據了解，A&F以月租100萬元租用舖位，呎租近100元。

新城市廣場早前宣佈，A&F連同旗下另一品牌Hollister Co.將於今年第4季進駐商場一期，此店將成為A&F新界區首間全新摩登假日概念店，風格與其他A&F店稍有不同，新店除了保留品牌原有理念，其室內設計將採取明亮的輕鬆自在風格。

值徥留意，Abercrombie & Fitch（A&F）為熟識的場面，要數到2011年，當年該品牌以每月約700萬元租用中環畢打行地庫至2樓，合共4層樓面，總樓面約2.5萬平方呎，呎租約273元。該店於2012年開業時邀請多名「大隻男」作招徠，吸引不少顧客，成為城中熱話。