租樓潮不斷　內地生靠視訊睇樓　擲1.7萬租利奧坊．壹隅一房

內地生租樓潮繼續，有內地生靠視訊睇樓即租大角咀利奧坊．壹隅一房戶，月租1.7萬元承租，呎租約61.8元。另亦有內地生1.6萬元租用西半山CAINE HILL開放式、呎租81元。



內地生用視訊睇樓1次即租利奧坊一房

香港置業首席聯席董事謝啟源表示，是次租賃成交為利奧坊．壹隅1座高層B室，實用面積約275平方呎，屬一房間隔，向西望部分海景。據知，業主最初以約1.78萬元叫價放租，僅1日後即獲外區客洽詢，經議價後決定以1.7萬元承租，呎租約61.8元。

至於新租客為內地學生，心儀單位開揚及有部分海景，故用視訊睇樓1次即決定承租。至於，業主於2024年3月以約653.5萬元購入，以是次租金計，單位回報約3.1厘。

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大角咀利奧坊．壹隅。

內地生1.6萬元租CAINE HILL開放式、呎租81元

另外，西半山CAINE HILL中低層C室亦獲內地生承租，中原地產高級分區營業經理譚嘉良表示，單位實用面積197平方呎，開放式間隔，向東北，外望樓景，最新以1.6萬元租出，呎租81元。

至於新租客為內地生，鍾情物業鄰近中環扶手電梯及區內生活氛圍，決定承租單位。至於，業主則於今年3月以521萬元購入單位，以是次租金計，單位回報約3.7厘。