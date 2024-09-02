荃灣中心天台特色戶420萬沽　上手持貨6年帳蝕95萬離場｜多圖

二手市場疲弱，荃灣中心有業主早前以「蝕讓價」放售連天台特色戶，放盤半年後終以420萬元沽出，持貨6年轉手帳面蝕讓95萬元離場。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心11座頂層F室， 實用面積378平方呎，連373平方呎天台，屬兩房間隔。

原業主於今年3月以450萬元「蝕讓價」叫價放盤，其後不斷減價至近日430萬元，單位新近以420萬元沽出，呎價11,111元。

↓↓荃灣中心11座頂層F室↓↓

持貨6年帳面蝕讓95萬元

據知，原業主於2018年以515萬元購入上述單位，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓95萬元，單位期內貶值18.4%，如連計裝修及其他使費計，料實蝕過百萬元離場。

至於區內市況方面，鍾家豪又指，受租金不斷向上，以及市場預期減息變相令供樓與租金相若等因素影響，荃灣區睇樓量按周上升5%。