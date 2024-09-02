上車客「飛的」堵截業主 486萬爭贏葵芳閣三房心頭好
撰文：李明珠
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市場預期減息，增加準買家入市意欲。葵涌葵芳閣一伙三房單位獲多位買家洽購，最新成功以486萬元成交，呎價10,275元。原業主於9年前買入單位，現轉手帳面虧蝕20萬元離場。
利嘉閣分行助理分區市務經理司徒俊傑指，該單位為葵芳閣2座高層B室，實用面積473平方呎，三房間隔，外望開揚市景。原業主最初於6月叫價580萬元放盤，其後持續下調叫價，直至近日減近百萬後，隨即吸引數枱準買家同時洽購。
當中新買家為上車客，睇樓後僅考慮一晚便決定入市，因擔心單位被其他買家搶走，因此於第二日「飛的」堵截業主下班，快人一步洽購並成功以486萬搶先入市，折合呎價10,275元。
設企理裝修、花費約50萬
代理指，單位造價屬市價成交。不過由於單位位處高層，擁全屋苑最開揚的景觀，加上具有企理裝修，所以成功吸引多位買家。據悉，原業主曾斥資50萬元重新裝修單位。
原業主於2015年以506萬元買入單位，持貨9年轉手帳面需蝕20萬元，期内貶值4%。
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