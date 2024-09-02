四洲：商業樓價已大跌至較低水平　2億購觀塘新商廈兩層作辦事處

市場憧憬減息在即，本地企業開始出動大額買入寫字樓物業。四洲集團（0374）最新以2.05億元買入觀塘敬業街41號雲訊廣場兩層樓面，並享有大廈命名權。該公司表示，自2017年出售自有物業以來，集團一直租用辦公空間，公司將通過收購事項擁有物業以經營其業務，並作香港辦事處。又指香港部分商業樓宇價格已大幅下跌至較低水平。



四洲集團公布，以2.05億元向蔡經陽收購兩物業，包括觀塘敬業街41號大廈31樓(建築面積約為16,969平方英呎)及地下一層的5個停車位，地下二層的2個停車位，以及若干廣告位及大廈的冠名權；以及該大廈21樓2號辦公室(建築面積約為8,000平方英呎)。物業將作為香港辦事處，代價擬通過內部資源及銀行融資相結合之方式支付。

以上述總樓面約24,969平方呎計算，成交呎價約8,226元。

公司指，自2017年出售自有物業以來，集團一直租用辦公空間。公司將通過收購事項擁有物業以經營其業務。其營業地點之所有權及其冠名權將使本集團能夠長期穩定發展。

又指由於新增需求有限，市場氛圍疲弱，香港部分商業樓宇價格已大幅下跌至較低水平。考慮到鄰近類似物業之現行市價；及集團之業務發展，董事會認為收購事項為投資良機，長遠而言可節省辦公室租金，並改善集團僱員之工作環境。