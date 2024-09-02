周末新盤錄33宗　按周跌近6成　大手客連購3伙康城PARK SEASONS

減息將至，惟市場氣氛保持觀望。過去周末（31日、1日）新盤市場錄得33宗成交，較上周的80宗下跌59%。當中日出康城PARK SEASONS錄得大手客連購3伙單位，涉資1,517.2萬元。



會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS，於周六錄得大手客買入3伙單位。涉及的單位為2A座40樓G室、2A座45樓G室及2A座47樓G室，3伙均為一房間隔，實用面積325平方呎，成交價分別為502.3萬、506.4萬及508.5萬元，折合呎價15,455元、15,582元及15,646元。

發展商指，日出康城SEASONS系列至今售出817伙，套現逾51.4億元。

將軍澳日出康城PARK SEASONS。

長沙灣連方連沽2伙

萬科香港旗下長沙灣連方系列BONDLANE於周日沽出2伙，單日吸金近1,770萬元。當中連方I沽出的單位為16樓S8室，實用面積293平方呎，一房間隔，成交價769.8萬元，呎價26,273元。

另外，連方II亦沽出一伙16樓G室，實用面積390平方呎，兩房間隔，以1,000.1萬元成交，折合呎價25,643元。

元朗雨後「樓王」特色戶1291萬沽

星星地產（1560）發展的元朗雨後，早前新增置業優惠後，最新沽出最後一伙「樓王」特色單位。單位位於26樓H室，實用面積806平方呎，為兩房一套連書房及雙儲物室間隔，並附有72平方呎的平台及776平方呎的私人天台，單位内設有私人樓梯前往天台。單位成交價達1,291萬元，折合呎價16,022元。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山表示，八月整體市場以三房及特色單位成交較多，顯示不少大家庭在預期減息前選擇提早入市。是次買家更在新優惠生效翌日便即時決定入市。

項目目前僅餘3伙特色單位，分別位於23樓及25樓，均配有平台。