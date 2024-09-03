樓市陷沙士後最長跌浪　新界4成屋苑失守萬元　呢個屋苑每呎7367

二手市場疲弱，發展商頻頻劈價賣樓，令二手樓價跌勢加劇。中原地產發表報告指出，目前樓市陷入2003年沙士後最長跌浪，其中新界有四成屋苑呎價不足1萬元，當中荃灣荃威花園最新呎價僅7,367元，成為全港呎價最低藍籌屋苑。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港樓價已連跌兩年，今年以來再跌近5%，創2003年沙士後樓市最長跌浪。而目前全港138個主要大型屋苑，已有近2成屋苑呎價跌穿1萬元水平。



政府今年2月底宣布全面撤辣，市場一度轉旺，惟大批購買力被消化後，樓市無以為繼。

全面撤辣後購買力已被消化後

政府今年2月底宣布全面撤辣，市場一度轉旺，惟大批購買力被消化後，樓市無以為繼。踏入9月，市場憧憬減息，惟發展商續劈價清貨，近日接連有市區新盤減價促銷，減幅高見4成，令二手樓價面臨更大下調壓力。

中原城市領先指數CCL上周報138.17點，按周跌0.32%，已連跌四周，累跌逾2%，創近8年新低。目前樓市已由2021年歷史高位191.34點，累跌近28%。而近年租金逆市向上，某程度上亦反映部份市民對後市缺乏信心，寧願租樓也暫緩入市。

中原城市領先指數CCL上周報138.17點，按周跌0.32%，已連跌四周，累跌逾2%，創近8年新低。

新界區有四成屋苑失守1萬元 荃威花園呎價僅7367元

樓價持續受壓，138個CCL成份屋苑之中，呎價跌穿1萬元的屋苑數量增至26個，不但較撤辣前升近9成，亦比去年底僅11個急升1.3倍。其中新界區共有61個成份屋苑，當中有24個屋苑呎價失守1萬元，佔約39.3%，新界西屋苑佔18個。

荃灣荃威花園最新呎價僅7,367元，成全港呎價最低藍籌屋苑。該屋苑2021年呎價曾高見逾1.1萬元，現回落逾3成；另有8個屋苑呎價進一步跌穿9,000元水平，低見「8字頭」，包括新屯門中心、大興花園、香港黃金海岸、麗都花園、嘉湖山莊、海翠花園、浪翠園及美景花園。

荃灣荃威花園。

荃灣荃威花園。（代理相片）

陳永傑：全年樓價料追回失地

據差餉物業估價署資料顯示，本港樓價已連跌兩年，2022年及2023年分別下跌15%及7%，而今年首7個月亦累跌4.7%。陳永傑表示，隨着美國9月開始減息，預料第4季樓市可否極泰來，樓價止跌回升，甚至追回今年失地，即全年樓價有機會「打和」。

樓價較2021年8月高位累跌逾27% 跌幅超越金融海嘯

本港樓市對上一次最長跌浪，出現於1998年至2002年。1997年一場亞洲金融風暴令香港樓市泡沫爆破，樓價插水式下跌，2003年沙士期間更跌至谷底。根據差估署的樓價指數顯示，1997年12月高見155點，之後連跌5年，至2002年12月跌至64.8點，累瀉近6成。當中以1998年跌幅最大，樓價一年大跌33%。樓價暴跌，負資產個案急速攀升至逾10萬宗。相隔逾20年後，本港樓市面臨另一次危機，負資產升至逾3萬宗，相當於03年高峯期的三分之一。

另外，樓價最近一次出現明顯跌幅，為2008年金融海嘯時期，樓價2008年3月至12月的9個月間累跌23%；惟現時樓價較2021年8月高位累跌逾27%，跌幅已超越金融海嘯。