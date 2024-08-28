打破金融海嘯紀錄　銀主盤存量344宗創17年新高　4成涉「財仔盤」

香港樓價以驚人速度向下，加上經濟復甦緩慢，業主斷供物業情況再度升溫，銀主盤數量不斷攀升。根據中原地產最新數字顯示，本港銀主盤存量連升3個月，8月增至344間，打破2008年金融海嘯紀錄，創近17年新高，總值逾35億元。當中逾4成銀主貨屬來自財務公司、多涉及加按而按爆煲的「財仔盤」。



本港銀主盤存量344間、總值逾35億

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府於今年2月底全面撤辣後，一度令樓市價量齊升，銀主盤消化力亦轉強，令銀主盤數量由2月高位316間，跌至3月262間；不過，隨着撤辣效力減退，樓市迅速打回原形，銀主盤數量更已連升三個月。截至8月28日，經中原地產放售的銀主盤數量升至344間，較7月320間增近8%，亦較去年同期263間多逾3成。

中原銀主盤放售個案按年升逾3成

值得留意的是，目前銀主盤數量已打破2008年金融海嘯期間最高位316間，創2007年11月錄433間後的近17年新高。陳永傑表示，雖然2008年全球爆發金融危機，但當時本港的銀主盤數量也不夠今日多，可見現時樓市所面對的困境，以及業主斷供情況比金融海嘯更加嚴峻。

中原陳永傑。

業主斷供情況比金融海嘯更為嚴峻

翻查資料指，樓價在2008年3月至2008年12月的九個月之間，累跌23%；但現時樓價相比2021年8月高位，累跌逾27%，其跌幅已超越金融海嘯。

目前遭銀主接管放售的344間銀主盤，總值逾35億元，當中住宅佔251間或73%，其餘為工商舖、車位及地皮。住宅銀主盤以樓價1,000萬元以下細價樓為主，佔逾8成。另一方面，8月份逾4成銀主盤來自財務公司，即俗稱「財仔盤」，多涉及二按，二按的利率一般較高，斷供風險自然高。事實上，目前全港持有銀主盤貨量最多的機構，涉及一間財務公司，手持約70間銀主盤，佔整體銀主盤約兩成。

最多貨財仔手持70間銀主盤、佔整體兩成

8月份市場再新增51間銀主盤，包括啟德嘉峯滙1B座低層E室，屬面積289方呎一房戶，銀主開價547萬元，呎價18,927元。業主2020年以740.9萬元買入單位，銀主開價較其買入價低26%。豪宅亦頻現斷供，大角嘴一號‧銀海2座高層相連單位，面積合共2,042方呎，剛淪為銀主盤，每間叫價同為2,668萬元。

緹岸。（翁鈺輝攝）

半新樓成重災區 陳永傑︰冀施政報告救市 勿讓樓市繼續下沉

半新樓成銀主盤重災區，屯門掃管笏緹岸（原前恆大‧珺瓏灣）銀主盤數量增至4間，開價較業主買入價低兩成以上。叫價最平為2期5座中層M室面積222方呎開放式單位，單位現被財務公司接管放售，叫價288萬元，呎價12,973元。業主2020年以428.2萬元買入，銀主開價較之低33%。

陳永傑稱，近年息口持續高企，不少業主因加息後難以負擔高息而斷供，尤其是高成數物業，令銀主盤湧現。由於減息尚待出現，整體經濟復甦緩慢，銀主盤有回升趨勢，期望10月施政報告會推出措施穩定地產市道，勿讓樓市繼續下沉。