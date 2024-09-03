「小巴大王」馬亞木家族放售旺角通菜街地舖　意向價1.03億元

資深投資者減持商舖套現。旺角通菜街東寶大廈地下113號及115號舖連閣樓最新推出市場放售，意向價1.03億元，呎價約2.5萬元。據悉，舖位由「小巴大王」馬亞木家族持有。



美聯旺舖營業董事林偉文表示，上述舖位為通菜街111-117號東寶大廈地下113號及115號連閣樓，總建築面積4,121平方呎，當中地下面積約2,260平方呎。業主意向售價為1.03億元，折合呎價約2.5萬元。舖位目前由茶餐廳承租，已經營多年，若以叫價計，新買家可享約3.8厘租金回報。

馬亞木家族2005年以5200萬買入

林氏表示，同區成交方面，通菜街97號地下連閣樓，建築面積合共1,800平方呎，於去年4月曾以5,500萬元易手，成交價每呎約3.05萬元。可見是次放售舖位叫價相較同區物業屬吸引水平。

據悉，「小巴大王」馬亞木家族於2005年以5,200萬元購入物業，現叫價較買入價高出5,100萬元。