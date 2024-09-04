元朗譽88兩房508萬平沽　呎價跌穿萬元　業主11年前入市僅賺4%

二手市場疲弱，部分屋苑樓價再跌至多年前水平。元朗譽88一伙兩房單位新近以508萬元沽出，呎價約9,788元，跌穿1萬元關口，創近年新低。原業主早於11年前買入單位，現轉售帳面只賺17.8萬元，單位輕微升值3.6%。



利嘉閣地產助理分區市務經理鄭栢恒表示，該單位為譽88二座中層D室，實用面積約519平方呎，屬兩房連梗廚設計，外望市景。原業主因有意換樓，最初叫價540萬元放盤，經雙方議價後最終以508萬元成交，呎價約9,788元。

↓↓譽88二座中層D室↓↓

呎價創屋苑近年新低、持貨11年僅升值4%

代理指，是次單位成交呎價屬偏低水平，近年屋苑二手呎價均不曾低於10,000元。屋苑本月暫錄約2宗成交，現時有約15伙單位放盤，最低入場費由540萬元起。

原業主於2013年以約490.2萬元一手買入單位，持貨11年至今，帳面獲利17.8萬元，單位僅輕微升值3.6%。