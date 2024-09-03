啟德天璽•天下周上樓書及開價　主打Elite Zone、最細開放式250呎

新地（0016）旗下鄰近啟德港鐵站的新盤天璽．天今日（9月3日）宣佈項目最快將於下周上載樓書及公佈首張價單，預料首批單位將集中於項目的「Elite Zone」，戶型涵蓋開放式至四房間隔。



新地代理總經理胡致遠表示，Elite Zone 由3座大樓組成，分別為第3座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至28樓；第5座及第6座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至30樓。

最快下周上樓書及開價 本月開

項目第一期有近8成單位皆分佈於Elite Zone，共提供718伙單位，戶型涵蓋開放式至四房間隔。當中入場單位為開放式間隔，實用面積約250平方呎。

項目最快將於下周上載樓書， 緊接開放示範單位及開價，維持本月內開售目標；首張價單將以Elite Zone單位為主打。