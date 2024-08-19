周末新盤錄21宗　成交量連跌4周　啟德柏蔚森兩日沽7伙

一手交投減弱，周末兩天（17至18日）新盤市場共錄得21宗成交，較上周的31宗下跌32%，連跌4周。當中啟德柏蔚森系列於周末連沽7伙，套現約4,693萬元。



由新世界發展 （0017） 及遠東發展 （0035） 合作的啟德柏蔚森系列第一期及第三期，分別於周末售出4伙及3伙，合共7伙套現約4,693萬元。當中最高成交單位為第一期第5座23樓G室，實用面積469平方呎，兩房間隔，成交價807.4萬元，折合呎價17,215元。

發展商指，柏蔚森系列推售至今共售出306伙，佔可售單位逾72%，套現逾21億元 。

日出康城PARK SEASONS 2B座再沽3伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城PARK SEASONS，於周五首度推售2B座單位後，於周末再沽出3伙，包括2伙兩房及1伙一房單位。當中2B座19樓C室，實用面積451平方呎，兩房間隔，成交價654.9萬元，折合呎價14,521元。

PARK SEASONS

何文田128 WATERLOO兩房1977.8萬沽

由萊蒙國際（3688）與俊和合作發展的何文田現樓項目「128 WATERLOO」，早前將部分單位間隔改動並更新樓書後，即錄得1宗成交。單位為16樓B室，實用面積522平方呎，兩房間隔，最新於周六以1,977.8萬元沽出，折合呎價37,889元。