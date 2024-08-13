啟德柏蔚森I加推新價單　入場兩房714.3萬起　周五開售65伙

新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森I（12日）加推4號價單，共涉及61伙單位，戶型涵蓋兩房至三房，折實價由714.3萬至1,239.2萬元，折實呎價17,216至22,129元。 項目同日落實於本周五(16日)以先到先得形式發售65伙。



新價單涉及61伙單位，戶型涵蓋兩房至三房，實用面積374至560平方呎，定價由871.2萬至1,511.3萬元，呎價由20,996至26,988元，扣除最高18%折扣後，折實售價由714.3萬至1,239.2萬元，折實呎價17,216至22,129元。

項目亦落實於本周五以先到先得形式發售65伙單位，當中包括15伙三房戶、50伙兩房戶，折實售價由714.3萬至1,239.2萬元，折實呎價16,919至22,129元，整批市值約6.83億元。

累售290伙、套現近20億

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣稱，柏蔚森系列開售至今共售出290伙，佔可售單位約81%，套現逾19.8億元。另外，美國聯儲局發出清晰減息訊號，預期市場將進入減息周期，減息將利好港樓市氣氛，料將刺激成交量。