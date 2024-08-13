啟德柏蔚森I加推新價單 入場兩房714.3萬起 周五開售65伙
撰文：李明珠
出版：更新：
新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森I（12日）加推4號價單，共涉及61伙單位，戶型涵蓋兩房至三房，折實價由714.3萬至1,239.2萬元，折實呎價17,216至22,129元。 項目同日落實於本周五(16日)以先到先得形式發售65伙。
新價單涉及61伙單位，戶型涵蓋兩房至三房，實用面積374至560平方呎，定價由871.2萬至1,511.3萬元，呎價由20,996至26,988元，扣除最高18%折扣後，折實售價由714.3萬至1,239.2萬元，折實呎價17,216至22,129元。
項目亦落實於本周五以先到先得形式發售65伙單位，當中包括15伙三房戶、50伙兩房戶，折實售價由714.3萬至1,239.2萬元，折實呎價16,919至22,129元，整批市值約6.83億元。
累售290伙、套現近20億
新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣稱，柏蔚森系列開售至今共售出290伙，佔可售單位約81%，套現逾19.8億元。另外，美國聯儲局發出清晰減息訊號，預期市場將進入減息周期，減息將利好港樓市氣氛，料將刺激成交量。
市建局九龍城啟德道/沙浦道項目 邀30家發展商入標競投維港1號連環撻訂9伙 2021年入市眾買家被殺訂735萬 明重新發售啟德MIAMI QUAY I累售100伙、均價2.45萬 現樓示位曝光｜多圖市場憧憬減息 投資者斥近2000萬掃火炭星凱‧堤岸3伙收租新盤周末兩日沽31伙連挫三周 火炭星凱．堤岸複式天台戶4603萬沽佐敦高臨三房1874.8萬沽 呎價逾2.6萬創分層新高康城12B期PARK SEASONS加推70伙 首推全新第2B座 入場費453萬起