單身租客1萬租長沙灣納米樓開放式　呎租逾62元　租金回報3厘

住宅租賃市場成交不斷，有單身租客新近以1萬元承租長沙灣單幢盤AVA 61開放式，呎租約62.1元。另西營盤翰林峰有開放式戶獲學生以2.1萬元承租，呎租93.3元。



香港置業分行區域董事劉酌源表示，是次租賃成交為長沙灣單幢盤AVA 61極高層，實用面積約161平方呎，屬開放式間隔，望開揚街景。業主以約1.08萬元放租，僅1天後即獲同區客洽詢，雙方議價後以約1萬元成交，呎租約62.1元，較市價低約5%。

據悉，新租客為單身人士，鍾情單位整潔，故睇樓1次即決定承租。原業主於2017年9月以約398.3萬元購入，以是次租金計，單位租金回報約3厘。

AVA61。

學生2.1萬租西營盤翰林峰開放式

另外，西營盤翰林峰一伙開放式戶新近亦獲學生以2.1萬元承租，呎租93.3元。中原地產分區營業經理高偉鴻表示，涉及單位為2座高層D室，實用面積225平方呎。

據悉，新租客為方便上學，參觀後決定承租。至於，業主於今年6月以580萬元購入，以是次租金計，單位租金回報約4.3厘。