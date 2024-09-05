恒生銀行創辦人家族後人入市　1.2億買兩間淺水灣豪宅四房

市場再錄得名人入市個案。恒生銀行創辦人何氏家族成員，新近各擲6,000萬元買入淺水灣南山別墅四房戶。兩名原業主分別持貨19年及24年，是次轉手各賺3,500萬元及4,200萬元離場。



何氏家族成員各擲6000萬買南山別墅四房

據資料顯示，是次成交為淺水灣南山別墅高層同層兩伙，實用面積同屬1,961平方呎，屬四房間隔，於8月各以6,000萬元連車位沽出，呎價為30,597元。

至於，上述兩伙單位新買家為何恩懷（HO CHRISTOPHER KEITH） 以及何詩珮（HO VANESSA KAY），與恒生銀行、新世界發展（0017）創辦人之一的何善衡後人同名，料為何氏家族的相關人士。

何詩珮（左二）、何恩懷（右二）（香港恒生大學網頁截圖）

何善衡有份創辦恒生銀行、恒生商學院

何善衡為香港著名慈善家、企業家以及教育家，他設立的何善衡慈善基金，亦多次資助包括地方建設、教育、醫療、科學等慈善事業。同時他亦有份倡辦恒生商學院（現稱香港恒生大學）、創立恒生銀行，以及新世界發展（0017）。

兩名原業主各賺3500萬及4200萬

據悉，上述兩伙原業主分別於2005年及2000年入市，當時造價為2,500萬元及1,800萬元，該兩名業主持貨至今分別為19年及24年，是次轉手帳面獲利3,500萬元及4,200萬元，單位期內升值約1.4倍及2.3倍。