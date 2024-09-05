投資者陳洪楷三球買香港仔2伙舊樓　呎價2800元、收租7厘兼博收購

利駿集團（8360）主席陳洪楷繼今年5月份執平貨，買入木器大王傅世彪家族持有的尖沙咀柯士甸道一籃子蝕讓貨後，新近再出手收購舊樓，斥資309萬元收購香港仔田灣登豐街2個舊樓單位，成交呎價僅約2,739元。



上述物業為香港仔田灣登豐街2號5樓及4號5樓，面積各564方呎，合共1128方呎，作價309萬，平均呎價2,739元。目前用作收租，每個單位月租約1萬元，合共收約2萬元，陳氏享租金回報約7.8厘。

據了解，陳氏除了買入單位作收租外，同時又博未來或遇上發展商收購。據悉，登豐街2至12號、田灣街2至10號及石排灣道83至103號，佔地31,647平方呎，可建總樓面逾28.4萬方呎。

香港仔田灣登豐街一帶。（網上圖片）

陳洪楷較早前亦已開始出動於市場掃貨，如在5月份以約1.5億元，向木器大王傅世彪家族買入尖沙咀柯士甸道108號全幢及106號一單位，平均呎價約7,250元。當時他指出，預計將為物業進行增值改造，提供高質素服務式住宅給區內上班人士及來港學生等。

至於該物業原業主為傅世彪家族，於2019年以約3.2億元購入該物業，持貨5年帳面蝕讓約1.7億，幅度高達53%。