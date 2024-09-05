會德豐等啟德承豐道19號命名DOUBLE COAST　分3期發展涉1590伙

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德跑道區承豐道19號項目，今日（9月5日）正式命名為DOUBLE COAST。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目將分為3期發展，合共提供1,590伙。當中第一期涉及361伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房。現時施工進度已經接近現樓落成。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（左三）

啟德跑道區。

地皮以98.93億投得、每呎地價1.37萬

資料顯示，項目位處啟德跑道區第4B區1號地段，會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）眾財團於2019年以98.93億元投得地皮，地皮面積約103,151平方呎，最高可建樓面面積約722,060平方呎，每呎樓面地價約1.37萬元。

啟德跑道區。