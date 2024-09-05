會德豐等啟德承豐道19號命名DOUBLE COAST 分3期發展涉1590伙
撰文：李明珠
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由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德跑道區承豐道19號項目，今日（9月5日）正式命名為DOUBLE COAST。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目將分為3期發展，合共提供1,590伙。當中第一期涉及361伙，戶型涵蓋開放式至三房，主打一房及兩房。現時施工進度已經接近現樓落成。
地皮以98.93億投得、每呎地價1.37萬
資料顯示，項目位處啟德跑道區第4B區1號地段，會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）眾財團於2019年以98.93億元投得地皮，地皮面積約103,151平方呎，最高可建樓面面積約722,060平方呎，每呎樓面地價約1.37萬元。
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