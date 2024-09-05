新蒲崗靚裝私樓大一房394萬沽 呎價不足8千 因一原因低市價平賣
撰文：李明珠
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二手樓價未見起色，部分業主大幅減價急沽單位離場。新蒲崗大廈一伙大一房單位新近以394萬元沽出，呎價僅7,771元。原業主於7年前買入，現帳面輕微蝕讓6萬元或1.5%。
富誠地產駱承德表示，該單位為新蒲崗大廈B座中層B8室，實用面積507平方呎，單位原則為兩房間隔，現打通為一間大房。
近期二手未有起色劈價沽貨
原業主於今年初叫價490萬元放盤，近日主動減至410萬元。由於見二手市場近期成交未有起色，業主決心出貨，最終再減16萬元以394萬元沽出單位，累減96萬元，折合呎價7,771元。
↓↓新蒲崗大廈B座中層B8室↓↓
低市價出售、持貨7年微蝕6萬
代理指，由於單位將兩房開則改成一房，較難找到合適的買家。屋苑今年共錄4宗二手成交，呎價介乎8,092元至10,448元。可見是次單位呎價較近期市價低出4%至26%。
原業主於2017年以400萬元購入單位，持貨7年，帳面輕微蝕讓6萬元，貶值1.5%。
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