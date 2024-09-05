西營盤翰林峰三日內連租2伙開放式　月租逾2萬、呎租更逾90元高價

踏入9月開學，市場仍不斷錄學生租樓個案，當中，西營盤翰林峰亦受學生歡迎，三日內連錄兩伙開放式戶租賃成交個案，均以逾月租2萬元、呎租逾90元高價租出。



利嘉閣地產營業董事黃龍智表示，最新租賃成交為西營盤翰林峰5座高層C室，實用面積約216平方呎，屬開放式間隔，外望開揚景觀，單位新近以20,500元租出，呎租約95元。至於，新租客為內地學生，因見屋苑地點方便到香港大學返學，加上近港鐵站交通方便及間隔合用，決定承租。

據知，業主於2017年以約638.2萬元購入，以是次租金計，單位租金回報約3.9厘。

西營盤翰林峰。

另一伙開放式戶獲學生2.1萬元承租 呎租逾93元

而事實上，西營盤翰林峰亦受學生歡迎，日前有另一伙開放式戶獲學生以每月2.1萬元承租，呎租逾93元。中原地產分區營業經理高偉鴻表示，涉及單位為2座高層D室，實用面積225平方呎。

至於，新租客為方便上學，參觀後決定承租。據知，業主於今年6月以580萬元購入，以是次租金計，單位租金回報約4.3厘。