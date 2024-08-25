香港樓市會唔會不會下跌五成｜湯文亮
撰文：湯文亮
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有KOL話，著名玄學家預言香港仆X，樓市下跌五成，今年唔賣樓就冇機會，哈哈哈。
KOL唔知道，玄學家自己都揸好多物業，如果肯定香港仆X，樓市下跌，早應該將物業賣走，跟隨老公離開香港，以行動來證明自己預測，才是最有說服力。
KOL話香港人都唔了解玄學家，她洩漏天機，冒着被天遣懲罰來通知香港人，香港仆X，樓價將會下跌一半，但反而惹來不少嘲笑聲音，香港人究竟有冇良心。
KOL唔知道，玄學家並不是冒着洩漏天機危險來通知香港人，她是為自己保底，宋朝趙康胤統一中國接近尾聲，派大將曹彬，不是嵩山派大嵩陽手費彬，統領六萬兵消滅南唐，當時，南唐後主李煜與大臣落花狼藉酒蘭珊，笙歌醉夢閒，根本唔擔心大軍壓境，原因是國師同佢講，如果老趙出兵，上天會派天兵天將拯救南唐，最後，天兵天將當然沒有出現，後主問點解，國師自責話應該承擔一切責任，最衰都係佢自己洩漏天機，否則，天兵天將一定會如期到來拯救南唐。
今日香港玄學家話冒着洩漏天機危險來通知香港人，香港仆X以及樓價下跌一半，萬一他日香港冇事，樓市不跌反升，一定會有很多人話玄學家預測錯誤，到時見玄學家就會話因為佢洩漏天機，上天唔願意見到佢預測準確，唯有將結果改變，香港人要多謝佢，有人話咁樣即是無論結果如何，玄學家都是贏家，老實說，唔識得為自己保底，點做玄學家。
【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁
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