The Holborn開放式月租1.65萬、呎租75元　呎租貴過南區貝沙灣

二手市場成交淡靜，惟租金成交不斷。據差估署最新資料，7月私樓租金指數報194.1點，連升5個月。鰂魚涌The Holborn一伙221平方呎開放式單位，新近以每月1.65萬元租出，呎租約75元，若以呎租計，更貴過南區貝沙灣豪宅。



The Holborn開放式月租1.65萬

美聯物業市務經理（銷售）陳昌裕表示，是次租賃成交為鰂魚涌The Holborn為極高層B9室單位，實用面積約為221平方呎，屬開放式間隔。原業主最初以1.75萬元叫價放租，終業主同意減價1,000元至1.65萬元租出，呎租約為75元。

至於，新租客因鍾情屋苑新及社區配套完善，交通非常方便，加上上述單位位處高層，決定承租。

據知，業主於2024年4月份以約590.9萬元購入上述單位作為長線投資，以是次租金計，單位租金回報約3.4厘。

鰂魚涌開放式呎租貴過貝沙灣

參考南區豪宅貝沙灣，最近的租賃為四期南灣6座低層B室，實用面積為723平方呎，屬兩房間隔，以3.3萬元租出，呎租為46元。換言之，若以呎租計上述翰林峰低層開放式的呎租貴過南區豪宅。