颱風摩羯│買家打風前入市 610萬急買西灣河蝕讓貨 7年間跌價3成
撰文：李明珠
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颱風摩羯來襲，部份買家趕在8號風球前入市。西灣河Island Residence有一房單位於昨日懸掛風球前以610萬元沽出，呎價約為15,521元。原業主於7年前買入單位帳面勁蝕273萬元離場，蝕幅高達3成，創屋苑最大蝕幅紀錄。
美聯物業高級區域經理佘錦驊表示，該單位為Island Residence高層F室，實用面積約393平方呎，一房間隔。單位早前放盤後即獲用家垂青，並趕在八號風球前以約610萬元承接，折合呎價約15,521元。
一手買入跌價3成、創屋苑最大蝕幅
資料顯示，屋苑入伙以來僅錄4宗二手蝕讓個案，蝕幅介乎3%至26%，可見是次單位創最大蝕幅紀錄。
原業主於2017年12月份以約883.1萬元一手購入單位，持貨7年轉手帳面勁蝕273萬元，期內跌價約31%。
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