颱風摩羯｜元朗街坊無懼八號風球 即晚875萬買元朗Grand YOHO
撰文：黃祐樺
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颱風摩羯襲港，但不影響買家入市意欲。元朗有街坊於昨晚（5日）八號風球下仍擲875萬元買元朗Grand YOHO三房戶。至於，上手業主因已睇中市區心水盤，更不惜蝕讓賣樓以加快換樓步伐，持貨6年終需帳蝕逾三球離場。
原業主賣樓換出市區
中原地產區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗Grand YOHO 3座高層B室，實用面積632平方呎，屬三房間隔，原業主因有意賣樓換出市區，加上亦已有心水盤，所以願意以平價賣樓加快換樓步伐。
元朗街坊八號風球875萬入市
王勤學又透露，上述單位最初以920萬元叫價放盤，最終單位減價45萬元後，於昨晚八號風球下以875萬元成交，創屋苑同類單位造價新低，呎價13,845元。至於新買家為區內換樓客，因早前已沽出自住單位，並計劃入市「站頂」物業。
持貨6年轉手蝕逾三球
據知，原業主於2018年8月以1,181.5萬元買入，持貨至今6年，是次轉手帳面蝕讓306.5萬元，單位期內貶值26%。
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