賭王四太梁安琪淺水灣豪宅傳11.8萬租出、呎租60元 回報2.9厘
撰文：黃祐樺
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豪宅市場再有矚目租務個案。由賭王四太梁安琪或相關人士持有的淺水灣道Grosvenor Place四房戶，新近以每月約11.8萬元租出，呎租約60元，租金回報2.9厘。
市場消息指，是次租賃成交為淺水灣道117號的Grosvenor Place低層全層單位，實用面積約1,975平方呎，屬四房三套間隔，單位新近以11.8萬元租出，呎租約60元。
參考同類租賃成交單位要追溯至2022年6月，屬實用面積相約高層全層單位，當時以每月12萬元租出，成交呎61元。
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2005年逾4873萬入市 租金回報2.9厘
至於，單位由一間名為「萬太有限公司」持有，於2005年以4,873.615萬元買入，其公司董事包括何鴻燊四房兒子何猷亨，以及尚嘉控股執行董事兼行政總裁吳士元，為賭王四太梁安琪相關人士。以是次租金計，單位租金回報約2.9厘。
事實上，賭王四太梁安琪不時放租豪宅物業，當中包括於2023年6月就以20萬元租出中半山富匯豪庭1座高層A、B室相連單位，實用面積3,738平方呎，租金回報2.8厘。
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