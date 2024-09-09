荃灣中心細單位「蝕讓價」放盤　終298萬沽、7年帳蝕80萬

有炒家天堂之稱的荃灣中心新近有兩房以298萬元沽出，原業主持貨7年，帳面蝕讓80萬元離場。有區內代理指，市場憧憬減息令荃景圍一帶上車屋苑吸引不少租客入市，轉陣自己供樓好過。



「蝕讓價」328萬叫價放盤

美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心5座高層A室， 實用面積324平方呎。據悉單位原則兩房間隔，後改為一間房及一個大客廳。原業主於今年4月以328萬元「蝕讓價」叫價放盤，單位新近以298萬元沽出，呎價9,198元。

內櫳闊落。（代理提供）

持貨7年帳蝕80萬元

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為335萬元，而恒生估價則347萬元。即最新成交價較估價低2%至5.5%。

據知，原業主於2017年以378萬元購入上述單位，持貨7年，是次轉手帳面蝕讓80萬元，單位期內貶值21%。

外望開揚景。（代理提供）

市場憧憬減息 代理：租客入市自己供樓

鍾家豪續指，市場憧憬美國減息及價錢回落，荃景圍一帶上車屋苑近8宗成交，當中逾半屬租客入市。亦有不少租客因不甘被業主年年加租，以及見近期樓價已回落至可接受水平，且憧憬減息後供樓負擔會有所下降，故決定入市自己供樓。