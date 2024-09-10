NOVO LAND第3B期加推78伙　入場費308.89萬　周五價單賣124伙

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期昨日（9月9日）加推5號價單，提供78伙，折實平均呎價約12,354元，入場費308.89萬元起。另落實本周五（13日）再發售154伙，當中以價單形式賣124伙，另招標30伙。



加推78伙 入場費308.89萬

該批加推78伙單位，戶型涵蓋開放式至三房，包括9伙開放式、28伙一房、28伙兩房，以及13伙三房，實用面積252平方呎至675平方呎，折實售價由308.89萬至810.98萬元，折實呎價由11,688至12,866元。當中37伙售價更低於400萬元。

NOVO LAND至今累售逾3120伙

屯門NOVO LAND分為6期發展，全盤涉及4,585伙。據知NOVO LAND累售逾3,120伙，佔全盤約68%，而NOVO LAND第3B期8月至今亦沽出73伙。