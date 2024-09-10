粉嶺碧湖花園罕見「2字頭」成交！兩房呎價7千蚊　持貨10年蝕半球

二手樓價地位徘徊，部分屋苑錄近年新低價。粉嶺碧湖花園一伙兩房單位最新以299.8萬元沽出，呎價約7,495元，創屋苑近年新低。原業主早於2014年入市，持貨10年帳面仍蝕47.2萬元離場，單位貶值13.6%。



中原地產粉嶺名都分行區域營業董事陳國輝表示，該單位為6座中層F室，實用面積400平方呎，兩房間隔。新買家為同區分支家庭，見單位間隔合用，即議價後以299.8購入市單位自住，折合呎價約7,495元。

造價呎價同創近年新低、10年貶值13.6%

資料顯示，撇除特殊成交個案，屋苑近年罕錄「2字頭」成交個案，是次單位造價及呎價均創近年新低。根據中銀網上銀行估價顯示，單位估值為398萬元，是次成交價低估價近100萬元或25%。

原業主早於2014年以347萬元購入單位，持貨約10年，現轉手帳面仍需蝕讓約47.2萬元，單位期內貶值約13.6%。