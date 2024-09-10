投資客375萬買粉嶺半新樓收租 業主一手買入帳蝕53萬｜多圖
撰文：李明珠
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市場交投持續，投資者趁減息前入市。粉嶺半新樓囍逸一伙一房單位最新以375萬元沽出，呎價12,798元，符合市價。原業主於5年以一手購入，帳面蝕讓53萬元，貶值約12%。
美聯物業分行聯席區域經理葉容生表示，該單位為囍逸1座中層E室，實用面積293平方呎，一房間隔連開放式廚房。單位原先叫價385萬元放盤，其後獲新買家洽詢。
據悉，新買家為外區客，見單位新淨，業主亦有減價空間，有意購入單位用作收租。最終議價10萬元以375萬元承接，折合呎價12,798元。
↓↓囍逸1座中層E室↓↓
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2019年一手買入帳蝕53萬
代理指，單位目前市值租金約11,000元至11,500元，料新買家可享3.7厘租金回報。原業主於2019年以428萬元一手購入單位，持貨5年，帳面蝕讓53萬元或12%。
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