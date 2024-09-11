黃竹坑晉環四房3992萬沽　較3年前低層戶賣平過千萬　樓價回落2成

發展商新盤貨尾積存，以減價促銷策略吸客。路勁（1098）旗下已屆現樓的黃竹坑港島南岸晉環，一伙四房單位最新以3,992.4萬元成交，呎價32,778元。值得留意的是，同座低一層單位於3年前曾以約5,055萬元售出，是次單位造價從高位回落超過2成。



成交記錄冊顯示，最新沽出的單位為第1A座30樓F室，實用面積1,218平方呎，四房間隔。於本月9日以3,992.4萬元成交，折合呎價32,778元。買家選用300天成交期付款計劃。

不過翻查資料，位處同座低一層的29樓F室，間隔面積相同，於2021年5月以約5,055萬元售出，呎價高達41,502元。可見是次成交單位雖然樓層較高，成交價卻較3年前同類單位低出約1,062.6萬元，樓價回落逾21%。