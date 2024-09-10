轉租為賣？西半山UPPER CENTRAL突上樓書 全盤85伙、最細僅155呎
撰文：李明珠
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內房禹洲集團（01628）旗下用作服務式住宅的西半山堅道48號UPPER CENTRAL，今日（10日）突擊上載樓書，項目共提供85伙單位，戶型涵蓋開放式至兩房，另設2伙平台特色單位，實用面積最細僅155平方呎。該項目於2020年5月份落成，其後發展商一直作出租用途，是次突然公佈樓書，市場預計發展商可能「轉陣」改為出售單位。
項目採用單幢式設計，樓高30層，每層設有3至4伙單位，配備2部升降機，不過只有1部升降機可前往29樓及30樓。另外，5樓為住客會所區域，實用面積947平方呎。
全盤共提供85伙單位，實用面積155至388平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，主打開放式。當中83伙均屬標準分層單位，僅設2伙平台特色戶，單位位處6樓，平台面積為79平方呎。
最細開放式155呎
當中面積最細的單位為30樓B室，實用面積155平方呎，開放式間隔。而最大單位為26至28樓D室，實用面積均為388平方呎，兩房間隔。
原為服務式住宅推出招租、2022年曾市傳集團以5億沽出
資料顯示，UPPER CENTRAL原為服務式住宅，於2020年5月份正式落成後，曾於同年9月曾委託代理推出招租，面積167平方呎的單位意向月租約1.4萬元起，呎租約80元至100元。
其後於2022年一度傳出禹洲集團以5億元沽出全幢物業，惟現時可見物業仍然由集團持有。
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