長沙灣恒珀加推12伙　入場一房509萬　較低一層單位賣貴12%

恒和珠寶集團（0513）旗下恒和地產、位於長沙灣全新單幢盤「恒珀」，早前更新價單減價奏效後，剛加推2號價單，共涉12伙，戶型涵蓋一房至兩房，折實價由509.1萬至870.3萬元，折實呎價16,839元至19,690元。2號價單折實平均呎價約18,203元，較上張價單的15,629元上調16.5%。而以舊價單個別單位作比較，新價單出現高一層賣貴12%或逾50萬元的情況。



新價單提供12伙單位，包括5伙一房及7伙兩房戶型，實用面積由300至462平方呎。單位定價由727.3萬至1,243.3萬元，呎價24,056至28,129元，扣除最高約30%折扣後，折實價由509.1萬至870.3萬元，折實呎價16,839至19,690元。

資料顯示，2號價單折實平均呎價約18,203元，而上張價單的折實平均呎價則為15,629元，可見新批單位較之前加價約16.5%。

長沙灣全新單幢盤「恒珀」。

高一層較低一層賣貴12%

而以個別單位作比較，當中入場單位為18樓B室，實用面積由300平方呎，一房間隔，折實價由509.1萬元。不過成交紀錄冊資料，該盤1號價單內的17樓B室，面積相同，在7月份以453.3萬元沽出，反映新價單出現高一層賣貴12%的情況。

減價奏效累沽27伙

項目最先於6月公佈首張價單並推售30伙單位，惟首輪開售錄得「零成交」。其後項目更新價單減價近一成半促銷單位，至今成功累沽27伙。