中環半山The Unit Soho首批20伙招租　已租出9成　最高呎租120元

英皇酒店集團旗下、位於中環半山奧卑利街租賃式住宅項目，今日（11日）正式命名為The Unit Soho。項目提供69伙單位，戶型涵蓋一房至兩房。項目早前推出首批20伙單位招租，現已租出約9成，當中最高呎租達120元。



英皇集團副主席楊政龍表示，項目共有69伙單位，實用面積由351至564平方呎，戶型涵蓋一房至兩房，另設6伙特色戶。項目早前推出首批20伙單位進行招租，目前已租出約9成，當中最貴的一伙以約4萬元租出，而最貴呎租則達120元。客源分布方面，當中有逾半為內地租客，3至4成屬香港專業人士，餘下為外籍租客。

跑馬地宏德街1號新盤月内推

集團其他新盤部署方面，集團跑馬地宏德街1號新盤最快於本月推出，涉及123伙，樓花期約18個月，不排除會保留部分單位收租。其他新盤貨尾將採取善價而沽策略。另外，位於西半山的半山捌號目前亦沽出8成，部分單位將用作收租用途。

後市方面，楊政龍料市場憧憬減息將刺激經濟，料樓市會穩步向上。

現樓示範單位曝光

另外，發展商今日（11日）開放The Unit Soho三伙現樓示範單位予傳媒參觀，當中16樓A室，實用面積387平方呎，屬兩房間隔，單位採開放式廚房設計，主人房設有落地玻璃的曲呎窗，外望大館及開揚景。另一間睡房改為書房。

↓↓16樓A室示範單位↓↓

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另外，16樓B、C室，實用面積323及214平方呎，屬一房套間隔，單位採開放式廚房設計，同樣設有傢俬。

↓↓16樓B室示範單位↓↓

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↓↓16樓C室示範單位↓↓