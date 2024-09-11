啟德天璽．天兩日內上樓書 屋苑設4大服務 查詢人士3成為內地客
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下鄰近啟德港鐵站的新盤天璽．天今日（11日）公布最新消息，新地代理總經理胡致遠表示，項目將於兩日內上載樓書，下周開放示範單位予傳媒參觀。
客源方面，胡致遠透露，暫時接獲三成內地客查詢，其餘七成為本地香港客，另錄不少投資者對項目細單位感興趣。
胡致遠續指，集團旗下白石角新盤University Hill第2A及第2B期約95%至98%業主已收樓，尚餘200多伙單位待售，完成收樓程序約一至兩個月後再作新一輪銷售部署。
天璽．天為住戶提供四大服務 管理費每呎5.58元
另外，天璽．天將為住戶提供四大服務，當中包括五星級酒店美食餐飲體驗、教育及升學策略指導、一站式管家服務及住戶專屬手機應用程式。
新地旗下物業管理服務公司Infinite Carat Living Limited副總經理黃康儒表示，項目管理費為約每平方呎5.58元，住戶可利用專屬手機應用程式，管理物業資訊，並預訂各項會所餐飲及設施服務等。
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