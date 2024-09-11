投資總監5070萬沽貝沙灣四房大宅　自住3年慘蝕2000萬、樓價跌3成

豪宅市場錄得大額蝕讓成交。薄扶林貝沙灣一伙四房海景單位，最新以5,070萬元連車位沽出，呎價28,198元。原業主於3年前買入單位，是次轉售帳面慘蝕2,230萬元離場，樓價大幅跌價逾3成。



市場消息指，該單位為貝沙灣4期5座中層A室，實用面積1,798平方呎，四房間隔，享全海景。原業主最初連車位叫價6,398萬元放盤，因未獲承接早前主動下調叫價至5,888萬元。新買家因見價錢較買入價折讓近3成，最終決定議價以5,070萬元承接，折合呎價約28,198元。

↓↓貝沙灣4期5座中層A室↓↓

持貨3年勁蝕2230萬

代理指，是次成交呎價重回屋苑同期數單位2015年價格水平。

原業主為一家資產管理公司的投資總監，其於2021年9月以7,300萬元買入單位自住，持貨3年轉售帳面虧損2,230萬元，單位期内大幅貶值30.5%。