何文田皓畋多按「財仔盤」1650萬沽 一手貨勁蝕6球 8年貶值3成
撰文：李明珠
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銀主盤存量破新高，銀主傾向大幅折讓單位求售。何文田皓畋一伙四房「財仔盤」新近以1,650萬元沽出，呎價15,152元，屬市價偏低水平。原業主於8年前買入單位，現轉售帳面勁蝕622萬元，貶值近3成。
市場消息指，該單位為皓畋1座中層E室及F室相連戶，實用面積1,089平方呎，四房間隔。單位淪為銀主盤後推出市場放售，最終成功以1,650萬元沽出，折合呎價15,152元。
資料顯示，由於單位為相連戶，屋苑甚少同類單位成交。而屋苑近期二手平均呎價則約20,073元，即是次單位呎價較近期低出約25%。
多次抵押單位淪銀主、8年帳蝕622萬
原業主於2016年以2,272.4萬元一手購入單位，其後幾年間多次向不同財務公司抵押單位借款，直至2022年5月獲財務公司批出按揭後，終無力償還貸款，物業淪為「財仔盤」被接管。相較買入價，單位8年間帳面貶值622萬元，蝕幅達27%。
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